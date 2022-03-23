Исполнительный директор "Медиасоюза" Юкка Холмберг предупредил о сложностях с выпуском газет. Причиной послужил недостаток печатной бумаги.
Дефицит печатной бумаги возник из-за протестов сотрудников производителей корпорации UPM, сказал руководитель "Медиасоюза". По словам Холмберга, издательства решили отказаться от поставок российского товара из-за военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.
"При продолжении забастовки UPM у нас вскоре могут возникнуть по-настоящему крупные проблемы", — сообщил Холмберг, слова которого приводит портал Yle.
Ранее руководитель Минэкономики Германии Роберт Хабек рассказал о последствиях отказа от газа РФ. Как подчеркнул министр, из-за этого решения в ФРГ начнётся продовольственный кризис, увеличится число болеющих граждан.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.