Берлин уже боится новой зимы: в хранилищах газа нет совсем

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, заявил, что поставки газа в его страну следующей зимой пока не обеспечены и не исключил, что существует так называемый эффект домино, когда сбой в цепочке поставок газа вызывает дефицит на других объектах.

"Если мы не получим дальнейших поставок газа … и поставки из России будут ограничены или остановлены, у нас не будет достаточно топлива, чтобы держать все наши дома в тепле и поддерживать всю нашу промышленность”, — сказал Хабек в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Опасениями чиновник поделился в преддверии своего визита в Персидский залив. В Катаре, одном из крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа, запланирована встреча Хабека с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и другими правительственными чиновниками. Сегодня, 21 марта, Хабек примет участие в переговорах с министрами Объединённых Арабских Эмиратов.

Этот визит является частью усилий Германии по диверсификации импорта газа, поскольку она стремится уменьшить свою зависимость от России после последней эскалации конфликта на Украине.

Ранее, напомним, договориться об увеличении поставок энергоносителей в свои страны пытались Джо Байден и Борис Джонсон. Безуспешно:

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