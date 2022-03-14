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Автор Светлана Нерадовская

Не хотят уходить, а надо: некоторые рестораны McDonald’s всё ещё работают

Экономика

Некоторые рестораны сети McDonald's в течение 14 марта ещё продолжают работать. Как уточнили в пресс-службе компании, это время точкам общепита необходимо "для завершения производственных процессов", и работающие рестораны планируется закрыть в конце дня.

Не хотят уходить, а надо: некоторые рестораны McDonald’s всё ещё работают

"Сегодня некоторые рестораны сети McDonald's продолжили работу. Как мы и писали в стейтменте, приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы", — пояснили представители компании, заявление которых приводит РИА Новости.

Такое пояснение было дано после появившихся в Сети снимков всё ещё работающих заведений McDonald's после того, как было официально объявлено об их закрытии в России 14 марта.

Официальное заявление о приостановке своей деятельности в РФ компания сделала 11 марта, сославшись на "операционные, технические и логистические сложности" и объявив, что с 14 марта обслуживание в заведениях России будет приостановлено "из-за невозможности гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".

Всего компания пообещала закрыть все 850 ресторанов, расположенных на территории РФ, а 62 тысячам работников в них пообещали сохранить рабочие места и продолжить выплачивать среднемесячную зарплату, сохранив все льготы и гарантии.

Рестораны McDonald's приостанавливают свою работу в России на фоне антироссийских санкций, наложенных на страну после начала спецоперации на Украине.

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Макдональдс уходит из России – история фастфуда
Автор: Светлана Нерадовская
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