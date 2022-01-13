Кудрин: благосостояние россиян на 30% выше, чем в начале 1990-х годов

По сообщению главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, уровень жизни жителей России сегодня на 30% выше, чем в начале 1990-х годов, при этом размер доходов их значительно разнится, даче среди представителей бюджетной сферы.

"За 30 лет ВВП России на 33% выше чем в 1991 году, в период до либерализации цен, а уровень жизни — тоже на 30% выше, чем в те годы", — сказал Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Кудрин утверждает, что в 1990-е годы уровень жизни бюджетников — учителей и врачей — резко упал, и был восстановлен лишь в 2003–2004 годах, после чего их благосостояние "значительно выросло".

"В общем, сегодня мы живем лучше. Но я, конечно, должен оговариваться: дифференциация уровня жизни даже у врачей, учителей тоже существенна", — уточнил он.

По сообщению РИА Новости, Кудрин напомнил, что в 1990 годы ВВП страны уменьшился на треть, в то время как доходы граждан сократились наполовину.

"Это конечно, серьезный удар, все мы говорили про сложные 90-е, но в этот период страна переходила к новой структуре экономики", — подытожил он.

По словам Кудрина, к 2011 году ВВП в России вырос на 67%, а уровень жизни россиян — почти в три раза.

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