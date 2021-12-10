Россияне скупили рекордное число золотых слитков

Россияне за 9 месяцев 2021 года закупили рекордное количество золотых слитков. Масса составила 4 тонны. Причиной спроса стало то, что из-за пандемии граждане считают золото самым безопасным активом.

Последний рекорд был в 2014 году.

Как рассказала "Известиям" директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц, интерес также связан с геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых рынках.

Спрос на золотые слитки и монеты повысился и в других странах. В США в этом году купили более 91 тонну золотых слитков, это на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

В Китае эта цифра составила 54%, в Индии — 24%. Разница с Россией связана с самым высоким в мире 20-процентным НДС на золотые слитки.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что НДС на золото планируется отменить в начале 2022 года. До этого нужно ввести государственную систему контроля за оборотом драгоценных металлов, чтобы не было мошенничеств в этой сфере.

Отмечается, что обязательная маркировка ювелирных изделий вступит в силу в марте 2022 года.

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