Эксперт оценил потери для рынка в связи с закрытием алкомаркетов в Москве

От запрета на продажу алкоголя в нерабочие дни пострадает лишь 1% рынка Москвы. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя Pravda.Ru новые ограничительные меры столичных властей.

Он напомнил, что в период нерабочих дней по-прежнему будут открыты крупные сети, такие, как "Бристоль", "Красное и Белое", "Ароматный мир", так как в них торгуют не только алкоголем, но и продуктами питания. По мнению Шапкина, "подпольные" продажи алкогольной продукции в Москве исключены.

"Пострадает какой-то локальный сегмент именно чисто алкогольных магазинов, то есть незначительная доля. Если говорить про рынок Москвы, это где-то 1%. Подпольно продавать напитки не будут. Во всяком случае можно пойти в "Магнит", "Пятёрочку", "Перекрёсток" и купить их легально. Все магазины же не собираются закрывать. Здесь речь идёт именно о специализированном бизнесе, который занимается реализацией исключительно алкогольной продукции. Пострадает только этот отдельный сегмент", — подчеркнул специалист.

Собеседник Pravda.Ru также добавил, что в Москве примерно 12 тысяч предприятий имеют лицензию на продажу алкоголя. По его словам, от силы 100 юридических лиц перестанут торговать им в нерабочие дни.

С 28 октября по 7 ноября власти столицы запретили работу винотек и алкомаркетов, ассортимент которых больше чем на 70% состоит из алкогольной продукции, сообщают "Ведомости". Некоторые бизнесмены планируют добавить новые позиции на прилавки, чтобы избежать ограничений.

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