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Эксперт оценил потери для рынка в связи с закрытием алкомаркетов в Москве

Экономика

От запрета на продажу алкоголя в нерабочие дни пострадает лишь 1% рынка Москвы. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя Pravda.Ru новые ограничительные меры столичных властей.

Эксперт оценил потери для рынка в связи с закрытием алкомаркетов в Москве

Он напомнил, что в период нерабочих дней по-прежнему будут открыты крупные сети, такие, как "Бристоль", "Красное и Белое", "Ароматный мир", так как в них торгуют не только алкоголем, но и продуктами питания. По мнению Шапкина, "подпольные" продажи алкогольной продукции в Москве исключены.

"Пострадает какой-то локальный сегмент именно чисто алкогольных магазинов, то есть незначительная доля. Если говорить про рынок Москвы, это где-то 1%. Подпольно продавать напитки не будут. Во всяком случае можно пойти в "Магнит", "Пятёрочку", "Перекрёсток" и купить их легально. Все магазины же не собираются закрывать. Здесь речь идёт именно о специализированном бизнесе, который занимается реализацией исключительно алкогольной продукции. Пострадает только этот отдельный сегмент", — подчеркнул специалист.

Собеседник Pravda.Ru также добавил, что в Москве примерно 12 тысяч предприятий имеют лицензию на продажу алкоголя. По его словам, от силы 100 юридических лиц перестанут торговать им в нерабочие дни.

С 28 октября по 7 ноября власти столицы запретили работу винотек и алкомаркетов, ассортимент которых больше чем на 70% состоит из алкогольной продукции, сообщают "Ведомости". Некоторые бизнесмены планируют добавить новые позиции на прилавки, чтобы избежать ограничений.

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Россиян ждёт алкоголь по карточкам?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин
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