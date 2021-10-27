По словам главы аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в России проходит пик налогового периода, когда экспортёры переводят валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет налог на прибыль, НДС и акцизы.
Он подчеркнул, что после 1 ноября отечественная валюта лишится этого фактора поддержки, передаёт ФАН.
"Именно сейчас стоит покупать валюту, поскольку доллар и евро находятся на минимальном уровне более чем за год", — сказал Деев.
Аналитик спрогнозировал дальнейшую ситуацию на рынке:
Сейчас же российская валюта начинает резко укрепляться в связи с решением ЦБ увеличить ключевую ставку. Однако, по мнению Деева, это лишь кратковременная поддержка для рубля.
"Стоит ожидать, что в течение ноября рубль вновь опустится к доллару и евро на 3-4 рубля в обеих парах", — заключил он.
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