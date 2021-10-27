"Именно сейчас": аналитик призвал поторопиться с покупкой иностранной валюты

По словам главы аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в России проходит пик налогового периода, когда экспортёры переводят валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет налог на прибыль, НДС и акцизы.

Он подчеркнул, что после 1 ноября отечественная валюта лишится этого фактора поддержки, передаёт ФАН.

"Именно сейчас стоит покупать валюту, поскольку доллар и евро находятся на минимальном уровне более чем за год", — сказал Деев.

Аналитик спрогнозировал дальнейшую ситуацию на рынке:

Нефтяные котировки выросли до 86 долларов из-за беспорядков в Судане, который является производителем нефти. Однако после стабилизации обстановки в этой стране стоимость иностранной валюты снова должна пойти вниз;

С 4 ноября ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи сырья свыше ранее обозначенных 0,4 миллиона баррелей за сутки. Это снизит котировки и окажет давление на рубль.

Сейчас же российская валюта начинает резко укрепляться в связи с решением ЦБ увеличить ключевую ставку. Однако, по мнению Деева, это лишь кратковременная поддержка для рубля.

"Стоит ожидать, что в течение ноября рубль вновь опустится к доллару и евро на 3-4 рубля в обеих парах", — заключил он.

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