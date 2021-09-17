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В Китае процессоры для автомобилей стали перепродавать на "чёрном рынке"

Экономика » Производство » Автопром

На фоне развернувшегося в 2021 году дефицита полупроводниковых систем, случившегося из-за эпидемии коронавируса, многим производителям автомобилей приходится обращаться к перекупщикам.

В Китае процессоры для автомобилей стали перепродавать на "чёрном рынке"

Несколько представителей китайских автопроизводителей пожаловались местному изданию yicai, что для продолжения работы им приходится покупать нужные детали на "чёрном рынке". Чтобы не нарушать объёмы и сроки поставок, производители переплачивают за электронные компоненты в сотни раз.

Автомобильные микросхемы производства Bosch на "чёрном рынке" стоят "4000 юаней за единицу (619 долларов), когда официальная цена около 13 юаней за штуку", сообщает издание. На сегодняшний день доля Bosch составляет 70% от всего рынка китайских автомобильных микропроцессоров.

"После вспышки коронавируса производство в автомобильной промышленности Малайзии и производстве чипов было полностью остановлено, и оно только что возобновилось в конце августа, но не было восстановлено на 100%", — объяснил дефицит микрочипов представитель компании-производителя.

По его словам, компания делает всё возможное, чтобы как можно скорей возобновить производство в полном объёме. Дефицит будет ликвидирован уже в октябре, поскольку в логистической цепочке поставок "нет ни одного звена, которое хотело бы, чтобы его задержали".

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Авторынок в упадке, экономика тоже. Продажи авто решают?
Автор: Денис Батенин, Редактор: Людмила Черткова
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