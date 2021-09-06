Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн тонн в год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется увеличить добычу нефти в стране до 3,5 млн тонн в год за счёт разработки новых месторождений. Об этом он сообщил на состоявшейся 6 сентября встрече гендиректором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", — цитирует БелТА белорусского президента.

Александр Лукашенко заявил Александру Ляхову, что готов участвовать в реализации предложений, которые будут способствовать увеличению добычи нефти в стране.

"Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости", — подчеркнул президент.

Он добавил, что в случае строительства в Белоруссии ещё одной атомной электростанции вдобавок к наращиванию добычи нефти "страна будет обеспечена всем необходимым".

По данным БелТА, в настоящее время в Белоруссии добывают около 1,6 млн тонн нефти в год.

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