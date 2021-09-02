Сергей Иванов: "Северный поток-2" призван решить экологические проблемы

Сергей Иванов высказался по поводу неутихающий споров вокруг "Северного потока-2". По словам представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, газопровод — это "экологический проект".

Как уточнил Иванов, "Северный поток-2" призван уменьшить загрязнение окружающей среды.

Сухопутный маршрут для поставок газа на 2,5 тысячи километров длиннее, цитирует Иванова ТАСС. Строят газопровод из новейших материалов.

Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО 2 гораздо больше, — объяснил представитель президента в ходе сессии ВЭФ.

"Северный поток-2" стал одним из острых вопросов на дипломатической встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Как отметил Зеленский, если газопровод достроят, необходимо "договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США".

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