Эксперт ответил, подорожает ли вино из-за непогоды на юге России

Россиян напугали заявлениями о подорожании нашего вина. Причина — проблемы с климатом в это лето. Журналисты "Радио 1" решили разобраться, правда ли пора паниковать, поговорили с президентом Союза виноградарей и виноделов РФ Леонидом Поповичем.

Подорожание вина предрекают из-за потопов на юге России. Предположительно, стоимость сырья вырастит на 30%. Предприниматели, чтобы справиться с убытками, увеличат цену минимум на 15%. Однако эксперт Леонид Попович утверждает, что делать выводы ещё рано.

Специалист не исключает разрушительное влияние непогоды в Краснодарском крае, однако насколько всё плохо, сказать пока нельзя. Леонид Попович объяснил:

"Пока нельзя заявлять, что произошедшее приведёт к росту цен на вино. Я не берусь давать какие-либо оценки, потому что сегодня недостаточно информации, чтобы оценить все факторы".

Напомним, что в южных регионах рядом с Чёрным морем бушевала стихия — ливень и грозы обрушились на земли. Была небольшая передышка, но с сегодняшнего дня погода вновь стала аномальной.

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