Журналисты немецкой газеты Bild рассказали, что правительство Германии решило сначала вывезти из захваченного талибами* Афганистана пиво и вино, а потом уже людей, которые помогали властям осуществлять их деятельность на территории республики.
Работники уложили припасы в 29 транспортных коробок:
Власти благополучно перевезли всё это в Германию, однако они не стали торопиться с освобождением афганцев, которые помогали стране. Им грозит расправа террористов движения "Талибан"* за связь с Западом.
Ранее в Германии прокомментировали итоги операции США в Афганистане, в результате которой талибы* установили контроль над страной. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил:
"Результаты [операции] в Афганистане — горькое поражение Запада".
Боевики "Талибана"* установили господство над республикой 15 августа, когда они вторглись в столицу. Их представитель, Вахидулла Хашими, подчеркнул, что в Афганистане не будет демократии, только законы шариата.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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