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Германия вывезла пиво и вино из Афганистана раньше людей

Мир

Журналисты немецкой газеты Bild рассказали, что правительство Германии решило сначала вывезти из захваченного талибами* Афганистана пиво и вино, а потом уже людей, которые помогали властям осуществлять их деятельность на территории республики. 

Германия вывезла пиво и вино из Афганистана раньше людей

Работники уложили припасы в 29 транспортных коробок:

  • 65 тысяч банок пива;
  • 340 бутылок вина и шампанского.

Власти благополучно перевезли всё это в Германию, однако они не стали торопиться с освобождением афганцев, которые помогали стране. Им грозит расправа террористов движения "Талибан"* за связь с Западом.

Ранее в Германии прокомментировали итоги операции США в Афганистане, в результате которой талибы* установили контроль над страной. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил:

"Результаты [операции] в Афганистане — горькое поражение Запада".

Боевики "Талибана"* установили господство над республикой 15 августа, когда они вторглись в столицу. Их представитель, Вахидулла Хашими, подчеркнул, что в Афганистане не будет демократии, только законы шариата.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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