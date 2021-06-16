Россия получила право на поставки молочной продукции в Сингапур

Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Сингапур, сообщает SGX.

Как отмечают эксперты Россельхознадзора, ветеринарный сертификат согласован с продовольственным агентством Сингапура (SFA).

Экспорт российского молока и молочной продукции будет осуществляться в сопровождении этого сертификата при выполнении требований сингапурской стороны.

Предприятия, которые хотели бы поставлять свою продукцию в Сингапур, нужно пройти обследование, после чего их внесут в реестр компаний, имеющих право на экспорт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.