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Google придётся заплатить 94 трлн рублей за исполнение санкций США

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

По решению Арбитражного суда Москвы компания Google должна восстановить аккаунт телеканала "Царьград" на YouTube или выплачивать прогрессивный штраф, начинающийся со 100 тысяч рублей.

Google придётся заплатить 94 трлн рублей за исполнение санкций США

Аккаунт телеканала "Царьград" был заблокирован в ночь на 28 июля 2020 года из-за того, что его владелец Константин Малофеев находится в санкционном списке США, Евросоюза и Канады.

НАО "Царьград медиа" 27 августа 2020 года подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать действия компании незаконными. В конце апреля этого года суд удовлетворил иск "Царьграда" и обязал Google восстановить аккаунт до 20 мая. В противном случае с компании начнёт взиматься прогрессивная судебная неустойка: её начальная величина составит 100 тысяч рублей за каждый день с двукратным увеличением раз в неделю.

Как подсчитала юридическая фирма Baker & McKenzie, выступавшая партнёром Google в суде, через семь месяцев размер штрафа достигнет 94 трлн рублей, сообщает Forbes.

При этом общая сумма штрафов, по расчётам "Правды.Ру", за 28 недель неисполнения судебного решения составит 187,9 трлн рублей.

Таким образом, если компания не исполнит требование суда, то ей грозит огромный штраф в России, если исполнит — нарушит санкции США.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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