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Хуснуллин опроверг применение "санкционной" техники в Крыму

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ничего из написанного в зарубежных СМИ о "санкционных" насосах в Крыму "не соответствует действительности".

Хуснуллин опроверг применение "санкционной" техники в Крыму

Днём ранее Deutsche Welle написала, что на Бештерек-Зуйском водозаборе, который обеспечивает водой треть Симферополя, вопреки санкциям используется оборудование компании Siemens, произведённое в Дании.

Благодаря этому оборудованию жители Симферополя начали получать воду 18 часов в сутки, а не 6 часов, как было раньше. Также в материале немецкого издания говорилось, что из-за санкций могут возникнуть сложности с обслуживанием насосов.

Вице-премьер во время рабочей поездки в Крым опроверг эту информацию, пишет ТАСС.

"Ничего (из написанного иностранными СМИ) не соответствует действительности, всё оборудование, которое мы применяем, <…> будет работать, никаких сомнений", — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов, будут ли проблемы при обслуживании оборудования водозабора.

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"Санкции Крым не волнуют"
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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