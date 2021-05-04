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Вопреки санкциям, в Крыму появились европейские насосы

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В апреле текущего года холодная вода стала доступна жителям Симферополя 18 часов в день, хотя раньше шла только шесть. Это стало возможным благодаря "выходу на проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора".

Вопреки санкциям, в Крыму появились европейские насосы

Как пишет Deutsche Welle, этот водозабор должен обеспечить водой около трети жителей Симферополя. Выход на проектную мощность обусловлен новейшими европейскими насосами, которые были поставлены в Крым вопреки санкциям.

Утверждается, что водозабор получил семь агрегатов модели CR 185-8 A-F-A-V-HQQV линейки Grundfos с двигателями Siemens. Они были произведены отнюдь не в России, а в Дании. Поставка этого оборудования, осуществлённая компанией "ВДК автоматика", нарушает европейские законы. При этом она не противоречит российскому законодательству, но может вызвать проблемы при обслуживании насосов.

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"Санкции не работают" — это правда? (Не совсем)
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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