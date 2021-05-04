Вопреки санкциям, в Крыму появились европейские насосы

В апреле текущего года холодная вода стала доступна жителям Симферополя 18 часов в день, хотя раньше шла только шесть. Это стало возможным благодаря "выходу на проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора".

Как пишет Deutsche Welle, этот водозабор должен обеспечить водой около трети жителей Симферополя. Выход на проектную мощность обусловлен новейшими европейскими насосами, которые были поставлены в Крым вопреки санкциям.

Утверждается, что водозабор получил семь агрегатов модели CR 185-8 A-F-A-V-HQQV линейки Grundfos с двигателями Siemens. Они были произведены отнюдь не в России, а в Дании. Поставка этого оборудования, осуществлённая компанией "ВДК автоматика", нарушает европейские законы. При этом она не противоречит российскому законодательству, но может вызвать проблемы при обслуживании насосов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.