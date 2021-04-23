Россиянам простят долги на сумму более миллиарда рублей

В рамках бесплатной процедуры банкротства россиянам спишут долги на общую сумму более миллиарда рублей. Процедура уже завершена в отношении 612 человек.

Ко второй декаде апреля 2021 года процедуру упрощённого банкротства проходят 3,3 тысячи человек. Их общий долг составляет 1,15 млрд рублей, средняя сумма задолженности — 348,8 тысячи рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федресурса.

На сегодняшний день от долгов избавились 612 россиян. Им списали их почти на 214 млн рублей.

Всего с момента действия упрощённой процедуры банкротства (с 1 сентября 2020 года) заявления подали 9,4 тысячи человек. Но 6,1 тысячи заявлений были отклонены из-за несоблюдения требований закона.

К концу февраля 2021 года число потенциальных банкротов оценивалось в 3,2 млн граждан с общей задолженностью в 649 млрд рублей, согласно данным Объединённого кредитного бюро. Речь идёт о россиянах с просроченными долгами на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Но не все они могут стать банкротами по упрощённой, бесплатной процедуре, поскольку для этого нужно, чтобы в отношении должника было завершено исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

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