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Россиянам простят долги на сумму более миллиарда рублей

Экономика » Финансы » Деньги

В рамках бесплатной процедуры банкротства россиянам спишут долги на общую сумму более миллиарда рублей. Процедура уже завершена в отношении 612 человек.

Россиянам простят долги на сумму более миллиарда рублей

Ко второй декаде апреля 2021 года процедуру упрощённого банкротства проходят 3,3 тысячи человек. Их общий долг составляет 1,15 млрд рублей, средняя сумма задолженности — 348,8 тысячи рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федресурса.

На сегодняшний день от долгов избавились 612 россиян. Им списали их почти на 214 млн рублей.

Всего с момента действия упрощённой процедуры банкротства (с 1 сентября 2020 года) заявления подали 9,4 тысячи человек. Но 6,1 тысячи заявлений были отклонены из-за несоблюдения требований закона.

К концу февраля 2021 года число потенциальных банкротов оценивалось в 3,2 млн граждан с общей задолженностью в 649 млрд рублей, согласно данным Объединённого кредитного бюро. Речь идёт о россиянах с просроченными долгами на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Но не все они могут стать банкротами по упрощённой, бесплатной процедуре, поскольку для этого нужно, чтобы в отношении должника было завершено исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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