Отключить Россию от SWIFT теперь угрожает и Европа

Теперь отключить Россию от SWIFT предлагают не только США, но и Европа. Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер заявил, что РФ "продолжает курс опасных провокаций", и предложил "масштабное замораживание счетов олигархов" и отключение от SWIFT, сообщает РИА "Новости".

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что отключение России от SWIFT парализует зарубежные транзакции российских банков. Сильнее всего пострадают крупные экспортёры, поскольку им придётся работать исключительно с иностранными банками.

Впрочем, катастрофы не будет. Традиционные цепочки нарушатся, понадобится создать новые. По оценкам экспертов, на это уйдёт не больше двух недель.

Большие проблемы может доставить заморозка долларовых средств российских резидентов. Это приведёт к панике на рынках, и для того, чтобы ситуация успокоилась, потребуется один-два квартала, но финансовые связи в итоге всё равно восстановят.

В России есть альтернатива SWIFT — "Система передачи финансовых сообщений", но она работает исключительно внутри страны. К ней подключено слишком мало иностранных банков, чтобы с её помощью осуществлять внешнеторговые операции.

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