Мошенническое хищение кредитов "пугает" Центробанк

По итогам 2020 года Центробанк РФ зафиксировал значительный рост количества кредитов, оформленных мошенниками на россиян. Суммы таких хищений небольшие, но их количество "испугало" регулятора.

Как отмечается в обзоре ЦБ об операциях, совершённых в 2020 году без согласия банковских клиентов, наблюдается значительный рост числа инцидентов, связанных с хищением денежных средств, оформленных мошенниками от имени жертв посредством удалённых каналов обслуживания. В итоге похищаются не только деньги клиента, но тот ещё становится заёмщиком банка и вынужден платить проценты за средства, которыми никогда не пользовался.

Во время пресс-конференции первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв признался, что количество таких случаев мошенничества "пугает" регулятора, хотя суммы хищений в рамках данной схемы не такие большие.

По его словам, обычно это несколько десятков тысяч рублей и говорить, что это прям какая-то большая проблема не стоит. Но ЦБ пугает, прежде всего, рост количества таких инцидентов.

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