По итогам 2020 года Центробанк РФ зафиксировал значительный рост количества кредитов, оформленных мошенниками на россиян. Суммы таких хищений небольшие, но их количество "испугало" регулятора.
Как отмечается в обзоре ЦБ об операциях, совершённых в 2020 году без согласия банковских клиентов, наблюдается значительный рост числа инцидентов, связанных с хищением денежных средств, оформленных мошенниками от имени жертв посредством удалённых каналов обслуживания. В итоге похищаются не только деньги клиента, но тот ещё становится заёмщиком банка и вынужден платить проценты за средства, которыми никогда не пользовался.
Во время пресс-конференции первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв признался, что количество таких случаев мошенничества "пугает" регулятора, хотя суммы хищений в рамках данной схемы не такие большие.
По его словам, обычно это несколько десятков тысяч рублей и говорить, что это прям какая-то большая проблема не стоит. Но ЦБ пугает, прежде всего, рост количества таких инцидентов.
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