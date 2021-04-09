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Минтруд объяснил, почему реальные зарплаты то растут, то падают

Экономика » Финансы » Деньги

Реальная покупательская способность доходов, будь то пенсия, зарплата или стипендия, меняется в течение года. Почему так происходит "Российской газете" объяснил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Минтруд объяснил, почему реальные зарплаты то растут, то падают

По его словам, каждый месяц мы получаем статистические данные о том, что реальные зарплаты то выросли, то упали. Такое же происходит и с реальными пенсиями, которые например в феврале 2021 года снизились. Но это не означает, что российские работодатели или Пенсионный фонд "так переменчивы".

"Просто сезонное колебание цен то повышает реальную покупательную способность заработных плат, как правило установленных на год, то понижает её", — пояснил Платыгин.

Ситуация с пенсиями немного стабильнее, потому что в последние годы правительство повышает их на уровень выше инфляции. Зарплаты не растут такими темпами. Поэтому, "если посмотреть статистику прошлых лет", то реальный размер пенсий снижался только один-два месяца в течение года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года, по данным Росстата, размер реальных пенсий в стране снизился на 0,1% по отношению к февралю 2020 года и на 0,7% по отношению к предыдущему месяцу. Утверждалось, что это произошло впервые за много лет.

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7.6 Паритет покупательной способности
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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