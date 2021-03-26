Российские сыровары не хотят возвращения итальянского пармезана

Российские производители сыров выступили против возвращения итальянского пармезана на рынок. Они попросили властей не импортировать этот продукт ещё пять-шесть лет.

Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на первого заместителя председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты и сыровара Олега Сироту.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано попросил снять ограничения на поставки пармезана, назвав его включение в санкционный список технической ошибкой.

Сирота считает итальянцев хитрыми и полагает, что за этой просьбой стоит их желание выйти на российский рынок с заниженными ценами. Он уверен, что итальянцы скоро навсегда потеряют наш рынок, и поэтому "пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда". В России активно идёт импортозамещение молочной продукции. Только производство молока за последние семь лет выросло на четверть.

По его мнению, если российские власти дадут фермерам время, чтобы наладить производство пармезана, то "мы не то что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок ещё повоюем с ними же".