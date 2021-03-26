Банки пометят ненадёжных клиентов

Центробанк РФ рассчитывает, что закон о платформе "Знай своего клиента" вступит к началу 2022 года. На откатку системы банкам потребуется около полугода.

Регулятор уже разрабатывает программное обеспечение для платформы, сообщают "Известия".

Предполагается, что банки будут оповещать клиентов о том, что им присвоен высокий уровень риска. Поэтому клиентам не придётся подключаться к платформе самим.

ЦБ считает, что внедрение платформы снизит нагрузку на добросовестных банковских клиентов, в том числе за счёт сокращения ограничительных мер при выявлении незначительных и технических "антиотмывочных" рисков.

Предыдущая версия законопроекта предполагала разделение банковских клиентов на красную, жёлтую и зелёную зоны. По оценке ЦБ, 99% компаний находились бы в зелёной зоне и только 0,7% — в красной. Новая версия предусматривает разделение клиентов по уровню риска на высокий, средний и низкий.

Крупнейшие российские банки уже изъявили желание поучаствовать в пилотировании и обкатке платформы. Но остались вопросы к тому, кто будет нести ответственность за включение клиента в зону высокого риска, которому банки имеют право отказать в обслуживании или заблокировать операцию.