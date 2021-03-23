Центробанк модернизирует сторублевые банкноты

Банк России планирует к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов, сообщил зампред регулятора Михаил Алексеев. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В 2017 году в обращении поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, выполненные в современном дизайне. Они отличаются самым современным защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В то же время, поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах", — сказал Алексеев.

Зампред ЦБ добавил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.