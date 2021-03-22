Как сэкономить на покупке каско?

Есть несколько способов сэкономить при покупке полиса каско, самой выгодной является безусловная франшиза. Об этом рассказал директор департамента анализа и моделирования ПАО СК "Росгосстрах" Алексей Володяев.

Франшиза в каско — это часть ущерба, выплачиваемого самим клиентом при страховом случае. Существует несколько разновидностей франшизы, сообщает РИА "Новости".

Безусловные франшизы вычитаются из суммы ущерба.

При условных франшизах ущерб полностью возмещается автовладельцем, если он меньше установленной суммы. Если он больше неё, то ущерб покрывает страховая компания.

Есть франшизы, которые срабатывают только на вторую и последующие аварии в год.

Максимальная экономия достигается при простой безусловной франшизе. Экономия примерно равна сумме франшизы, "может быть, чуть меньше или чуть больше".

Также сэкономить можно, уменьшив страховое покрытие. Например, исключив из полиса риск угона или покрытие тех аварий, в которых клиент невиновен. В частности, каско с покрытием по "невиновным ДТП" можно приобрести со скидкой 50-70%, только с риском "от гибели или хищения" автомобиля — со скидкой до 60%.