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Быстро уйти от доллара не удастся

Экономика » Финансы

Процесс ухода от доллара во взаиморасчётах со странами БРИКС идёт давно, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил Андрей Верников из компании "Универ Капитал".

Быстро уйти от доллара не удастся

Более того, по его мнению, заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова играют "на руку Китаю", с которым ведутся переговоры, сообщает РИА "Новости". Уход от доллара и контролируемых Западом платёжных систем — китайский козырь.

Напомним, ранее Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что санкционные риски со стороны США нужно снижать за счёт перехода на национальные или альтернативные доллару расчёты, уходом от использования международных платёжных систем.

По словам Сергея Суверова из УК "Арикапитал", быстрый уход от долларовых расчётов невозможен, учитывая, что основные экспортные товары — нефть и металлы — торгуются на мировых биржах в долларах.

Тем не менее, успехи уже есть в этом направлении. Так, доля доллара в расчётах с Китаем упала ниже доли евро, хотя ещё в 2018 году составляла 50%. Доля рубля в расчётах выросла с 1% в 2013 году до 10% в 2020 году.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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