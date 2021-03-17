ФНС увеличила выездные проверки физических лиц

Федеральная налоговая служба России увеличила выездные проверки физических лиц, владеющих иностранными счетами и активами. Это может быть связано с тем, что служба обработала информацию за 2017 год, поступившую в рамках международного обмена.

В частности, в конце 2020 года ФНС назначала большое количество выездных проверок граждан, что раньше случалось очень редко, сообщает "РБК" со ссылкой на налоговых консультантов. Отдельные налогоплательщики получили "письма счастья" перед Новым годом. Активность налоговиков может объясняться только окончанием периода, в течение которого они имеют право проводить проверку (три года), а значит их вопросы были связаны с данными за 2017 год.

Между тем, в сентябре 2020 года заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач говорил, что информация, поступившая в рамках международного обмена, будет проверяться, начиная с 2021 года.

Тем временем, выездная проверка назначается только в том случае, если сотрудники налоговой установили факты нарушения законодательства, а налогоплательщик не смог уточнить свои обязательства.

Впрочем, визуально выездная проверка мало чем отличается от обычной работы ФНС, поскольку в случае отказа гражданина пустить налоговиков в свой дом, она проводится по месту налогового органа. От обычной она отличается большей продолжительностью и объёмом запрашиваемых документов.