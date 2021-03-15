Власти Индии готовятся объявить криптовалюты вне закона

Очередные исторические рекорды биткоина, выросшего на днях до стоимости в 60 тысяч долларов, породили массу новостей о криптовалютах. Особенно выделяются сводки из Индии: по данным местных СМИ, в стране готовятся полностью запретить новомодные "цифровые деньги".

По сообщениям Hindustan Times, правительство Индии уже засело за разработку законопроекта, который не только запретит в стране криптовалюту, но и будет максимально жёстко карать за все операции с ней.

"Законопроект предусматривает уголовную ответственность за обладание, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов", — пишут в Hindustan Times.

Если законопроект примут, Индия станет первой в мире страной с подобными ограничениями. Остальные страны пока занимаются скорее регулированием оборота криптовалют, чем попытками полностью их запретить.

По мнению властей Индии, криптовалюты дают слишком широкий "простор" разного рода аферистам, мошенникам и прочим сомнительным личностям. Уточняется, что для всех владельцев криптовалют будет выделен шестимесячный "коридор", в рамках которого они обязаны будут "ликвидировать" свои активы.