Впервые за всю историю наблюдений за квартал бизнесмены подали иски на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Индекс конфликтности деловой среды повысился в IV квартале 2020 года до 1,48 с 1,15 кварталом ранее.
Об этом говорится в исследовании Московской школы управления "Сколково", сообщает РБК.
Уровень конфликтности повысился впервые с конца 2019 года. Аналитики связывают рост обострения корпоративных конфликтов с ослаблением карантинных ограничений, что привело к повышению деловой активности и увеличению количества банкротств.
Индекс конфликтности рассчитывается по динамике количества судебных исков по корпоративным спорам, сообщений о них в СМИ и числа крупных компаний.
Самый высокий уровень конфликтности зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе, а также в Амурской, Сахалинской и Ярославской областях.
В 2021 году ожидается дальнейший рост уровня корпоративной конфликтности. Индекс конфликтности деловой среды будет активно расти в I и II кварталах текущего года, "вплоть до значений предкризисного 2019 года", считают эксперты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.