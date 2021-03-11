Сумма исковых требований бизнеса впервые превысила 1 трлн рублей

Впервые за всю историю наблюдений за квартал бизнесмены подали иски на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Индекс конфликтности деловой среды повысился в IV квартале 2020 года до 1,48 с 1,15 кварталом ранее.

Об этом говорится в исследовании Московской школы управления "Сколково", сообщает РБК.

Уровень конфликтности повысился впервые с конца 2019 года. Аналитики связывают рост обострения корпоративных конфликтов с ослаблением карантинных ограничений, что привело к повышению деловой активности и увеличению количества банкротств.

Индекс конфликтности рассчитывается по динамике количества судебных исков по корпоративным спорам, сообщений о них в СМИ и числа крупных компаний.

Самый высокий уровень конфликтности зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе, а также в Амурской, Сахалинской и Ярославской областях.

В 2021 году ожидается дальнейший рост уровня корпоративной конфликтности. Индекс конфликтности деловой среды будет активно расти в I и II кварталах текущего года, "вплоть до значений предкризисного 2019 года", считают эксперты.