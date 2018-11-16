Золотовалютные резервы России выросли почти на два млрд долларов за неделю

По информации на 9 ноября 2018 года международные резервы России достигли 461,5 миллиардов долларов. Отмечается, что неделей ранее, 2 ноября, этот показатель был равен 459,7 миллиардам долларов, о чем указывается на сайте Банка России.

Как пишет Moneytimes.ru, за неделю объем международных резервов РФ увеличился на 1,8 миллиардов долларов или 0,4%. Представители регулятора пояснили, что это произошло благодаря влиянию положительной переоценки и монетизации золота.

Под международными (золотовалютными) резервами России понимают высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении правительства и Центробанка. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за прошедший год резервы России выросли примерно на 55 миллиардов долларов. За I-III кварталы этого года рост показателя составил почти 27 миллиардов долларов.

Фото: kremen.today

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