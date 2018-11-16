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Источник Правда.Ру

Золотовалютные резервы России выросли почти на два млрд долларов за неделю

Экономика

По информации на 9 ноября 2018 года международные резервы России достигли 461,5 миллиардов долларов. Отмечается, что неделей ранее, 2 ноября, этот показатель был равен 459,7 миллиардам долларов, о чем указывается на сайте Банка России. 

Золотовалютные резервы России выросли почти на два млрд долларов за неделю. 394998.jpeg

Как пишет Moneytimes.ru, за неделю объем международных резервов РФ увеличился на 1,8 миллиардов долларов или 0,4%. Представители регулятора пояснили, что это произошло благодаря влиянию положительной переоценки и монетизации золота. 

Под международными (золотовалютными) резервами России понимают высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении правительства и Центробанка. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. 

Напомним, за прошедший год резервы России выросли примерно на 55 миллиардов долларов. За I-III кварталы этого года рост показателя составил почти 27 миллиардов долларов.

Фото: kremen.today

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Темы экономика Центробанк экономика России золото-валютные резервы
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