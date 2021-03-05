Китайские власти ожидают экономического роста выше 6%

В 2021 году экономика Китая вырастет более чем на 6%, говорится в докладе Государственного комитета по реформам и развитию. Социально-экономический план также предусматривает дефицит бюджета в 3,2% ВВП и инфляцию в 3%.

В 2020 году китайская экономика выросла всего на 2,3%, что стало минимумом за последние 40 лет. Причём в I квартале 2020 года ВВП сократился на 6,8%, впервые после Культурной революции 1976 года. Дефицит государственного бюджета ожидался на уровне 3,6% ВВП, инфляция составила 2,9%.

Уровень городской безработицы в 2021 году может составить 5,5%, будут созданы 11 млн новых рабочих мест. В 2020 году безработица составила 5,6%, было создано 11,9 млн новых рабочих мест.

Социально-экономический план на 2021 год также предусматривает содействие росту импорта и экспорта. В частности, власти увеличат кредитную поддержку малого и среднего бизнеса, работающего на экспорт, и расширят страхование экспортных кредитов. Кроме того, планируется улучшить политику регулирования импортных пошлин, чтобы поддержать рост импорта товаров и услуг.

Объём внешней торговли Китая в прошлом году вырос на 1,5%, до $4,7 трлн, в том числе экспорт — на 3,6%, до $2,6 трлн, но импорт снизился на 1,1%, до $2,1 трлн.