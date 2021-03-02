Борис Титов оценил новую программу льготного кредитования бизнеса

На новую программу льготного кредитования для наиболее пострадавших от пандемии отраслей из федерального бюджета выделено 7,7 миллиарда рублей. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Поручителем выступит государство в лице ВЭБ. Для предпринимателей ставка составит 3%.

Исходя из заявленных правительством планов охватить новой льготной программой около полутора миллионов наёмных работников, предполагается, что суммарный объем кредитования составит 230-250 млрд. рублей.

"Это меньше, чем 400 млрд., которые были выданы по программе "ФОТ 2.0", однако также весьма значимо для бизнеса. В отличие от "ФОТ 2.0", списания кредитов при выполнении условий в конце программы на этот раз не ожидается. То есть перед нами программа коммерческого кредитования, но по уникально низким ставкам. Надо подчеркнуть, что заложенные правительством 7,7 млрд. рублей пойдут именно на субсидирование льготной ставки, то есть конечная сумма кредитов будет в разы больше",- прокомментировал "Правде.Ру" решение властей бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Также он подчеркнул, что у новой программы есть и дополнительные ограничения.

"В основу выбора заемщиков снова положен принцип ОКВЭД. Плюс к этому в постановлении правительства прямо указывается, что претендовать на кредиты по "ФОТ 3.0" могут только те, кто уже участвовал в "ФОТ 2.0". Это заведомо сужает круг получателей. Для более широкой и эффективной поддержки нужны дополнительные меры, которые мы продолжаем предлагать. Это налоговая амнистия по состоянию на февраль для предприятий, которые за прошлый год потеряли в выручке более 30%. Без этого многие работодатели не смогут продержаться. Кроме этого, бизнесу помогут заморозка кадастровой стоимости, продление права пролонгации договоров аренды государственного и муниципального имущества", — подчеркнул Титов.

На участие в программе льготного кредитования могут рассчитывать малые и крупные компании в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, развлечений, а также спорта.