Максимальный минимум: в США решают, удваивать ли МРОТ

Продолжаются споры вокруг важнейшего для населения США вопроса: минимального размера оплаты труда в час. По мнению члена палаты представителей Дебби Дингелл, нужно "кричать" об этом вопросе максимально громко.

Напомним, что на текущий момент минимальная сумма, которую можно заработать за час, составляет в Штатах 7,25 доллара. По мнению некоторых политиков, настала пора удвоить эту цифру — нужно 15 долларов в час.

"Люди, получающие минимальную заработную плату, — это те самые люди, которые "держали нас вместе" с начала пандемии. Когда дело доходит до минимальной заработной платы, я собираюсь кричать об этом громче всех. Мы должны честно оплачивать людям их труд. И минимальная заработная плата должна быть на уровне, не позволяющем скатываться в бедность", — сообщила Дингелл, данные приводит Politico.

Законопроект касательно увеличения оплаты труда был представлен ещё 26 января. Если его примут, он станет первым подобным документом с 2007 года, когда и была установлена нынешняя ставка в 7,25 доллара.