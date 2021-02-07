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Эксперт назвал валюты, которые не нужно покупать в 2021 году

Экономика » Рынки » Валютный

Некоторые валюты в текущем году ожидает стремительное падение из-за масштабного выкупа мировыми центробанками активов с рынка и снижения ключевых ставок.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них. К примеру, консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25 в этом году (сейчас он составляет 1,21)", — отметил эксперт.

Коган посоветовал не покупать британский фунт, швейцарский франк и японскую йену.

Автор: Алексей Корнеев
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