Некоторые валюты в текущем году ожидает стремительное падение из-за масштабного выкупа мировыми центробанками активов с рынка и снижения ключевых ставок.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них. К примеру, консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25 в этом году (сейчас он составляет 1,21)", — отметил эксперт.