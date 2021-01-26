В Москве боролись с "корона-кризисом", скупая элитное жильё

Пока в регионах провели большую часть 2020 года в попытках спастись от "корона-кризиса", свести доходы с расходами и не влезть в долги, в Москве били рекорды по продаже элитного жилья.

Данные компании Knight Frank, доступные на её сайте, дают представление о том, сколько в Москве потратили на элитное жильё: по итогам 2020 года риэлторы провели 1,3 тысячи сделок на 112 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом рост продаж составил 10%, побив рекорд шестилетней давности.

Эксперты Knight Frank отмечают: да, в какой-то момент коронавирус буквально "парализовал" рынок. Особенно ярко это проявилось во втором квартале, когда обвал курса рубля "склеился" с карантином. Однако затем рынок снова пошёл в рост — да так бурно, что к концу года не просто отыграл потери, но и вышел в солидный плюс.

Есть информация и по конкретным лотам: так, в диапазоне "от 200 млн" в Москве в 2020 году продали 74 объекта, что в два раза больше, чем в 2018 году.