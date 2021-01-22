Ключи от кризиса: почему российский бизнес "тонет" и как это исправить

Грустной статистикой делятся эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Российский бизнес "скорее мёртв, чем жив".

Из приведённых в документе Центра данных становится понятен масштаб проблем: так, с 2016 года число оставшихся "на плаву" компаний неуклонно сокращается. При этом всего за несколько лет закрыть свои бизнес-проекты решил каждый шестой бизнесмен, а в 2020-м количество "юриков" рухнуло сразу на 8,2%.

Какие ключевые причины можно назвать, говоря о столь длительном "великом закрытии" бизнеса? Делает ли власть что-то, чтобы переменить ситуацию, которая длится уже пять лет?

Комментарий для "Правды. Ру" дал Александр Борисов, председатель Комитета ТПП по развитию потребительского рынка.

Шеринг-экономика и коронавирус: причины "торможения"

Эксперт отмечает: причин для "торможения" сразу несколько. Ранее статистика показывала, что спад экономической активности фиксируется минимум три года подряд.

"Правительство, руководство страны это заметило и пытается предпринять меры, направленные на снятие административных барьеров. Отсюда "регуляторная гильотина", забота о малом бизнесе, новые программы поддержки и так далее", — уточняет Борисов.

2020 год, конечно, стал "особым": он ухудшил показатели почти всего спектра бизнеса. Лишь немногие смогли как-то воспользоваться сложившейся спецификой и заработать.

"Выпали" в 2020 году следующие категории предпринимателей:

те, у кого была несовершенная экономическая модель;

те, кто не вписался в новую ситуацию;

те, кто не обеспечил финансовую подушку безопасности.

"Любые кризисы всегда приводят к тому, что наиболее слабые участники экономической активности так или иначе "выпадают". И, в принципе, это не такая уж и драма. Кризисы не зря называют своего рода "санитарами" экономики", — продолжает Борисов.

На кризис коронавируса наложилась ещё одна важная особенность: происходит смена экономической парадигмы. То есть и в мировой, и в российской экономике образуются новые сферы деятельности, связанные с шеринг-экономикой.

Шеринг-экономика (sharing economy) предполагает "совместное потребление", то есть использование товаров и услуг коллективным образом. Меняются парадигмы производства и потребления: становится выгоднее оплачивать некий временный доступ к благам, а не покупать их.

"Этот перелом тоже повлиял на то, что традиционные форматы бизнеса, не успевающие за изменением ситуации, тоже оказались подвержены этим изменениям и тоже страдают", — дополняет Борисов.

"Дело рук самих утопающих": что делать бизнесу

Власти, отмечает эксперт, стараются изменить ситуацию как на уровне регионов, так и на уровне федерации.

"В этом смысле, конечно, Москва как всегда идёт впереди всех других субъектов федерации. Москва уже подготовила пять пакетов дополнительной помощи малому и среднему бизнесу", — сообщает Борисов.

Однако и с помощью есть сложности: дело в том, что малый и средний бизнес часто отстаёт от информационного поля, не успевает ознакомиться с теми предложениями помощи, которую дают ему местные власти.

"Самому бизнесу нужно сейчас быть как никогда более активным и заинтересованным в поиске любых возможностей для собственного выживания, для поиска дополнительных средств и дополнительных способов помощи, которые ему протягивают и местные власти", — резюмирует эксперт.

Понятно, что никакая помощь никогда не будет основным способом выживания, если экономическая модель, которая практикуется тем или иным предпринимателем, не отвечает требованиям современности.

И в этом заключается одна из самых больших ошибок: люди привыкли к тому, что они много лет работают по одному алгоритму. Им становится неинтересна оценка того, как меняются вкусы и потребности потребителей, как меняется рыночная ситуация.