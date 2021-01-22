Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Эксперт предостерёг россиян от покупки вакцины от COVID-19 в интернете
США планируют испытать над Чёрным морем противокорабельную ракету
"Сигнал им, смотрите — вы бедные": Киев раскритиковали за субсидии
Серохвостов стал шестым в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере
Врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации
Разочарованный Топалов хотел покинуть шоу "Маска", не закончив номер
Экс-министр раскрыл правду об украинских домах престарелых
Инженер раскрыл тайну геоглифов Наски
Жасмин осадила подписчицу за хамство

Ключи от кризиса: почему российский бизнес "тонет" и как это исправить

Экономика

Грустной статистикой делятся эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Российский бизнес "скорее мёртв, чем жив".

Ключи от кризиса: почему российский бизнес "тонет" и как это исправить

Из приведённых в документе Центра данных становится понятен масштаб проблем: так, с 2016 года число оставшихся "на плаву" компаний неуклонно сокращается. При этом всего за несколько лет закрыть свои бизнес-проекты решил каждый шестой бизнесмен, а в 2020-м количество "юриков" рухнуло сразу на 8,2%.

Какие ключевые причины можно назвать, говоря о столь длительном "великом закрытии" бизнеса? Делает ли власть что-то, чтобы переменить ситуацию, которая длится уже пять лет?

Комментарий для "Правды. Ру" дал Александр Борисов, председатель Комитета ТПП по развитию потребительского рынка.

Шеринг-экономика и коронавирус: причины "торможения"

Эксперт отмечает: причин для "торможения" сразу несколько. Ранее статистика показывала, что спад экономической активности фиксируется минимум три года подряд.

"Правительство, руководство страны это заметило и пытается предпринять меры, направленные на снятие административных барьеров. Отсюда "регуляторная гильотина", забота о малом бизнесе, новые программы поддержки и так далее", — уточняет Борисов.

2020 год, конечно, стал "особым": он ухудшил показатели почти всего спектра бизнеса. Лишь немногие смогли как-то воспользоваться сложившейся спецификой и заработать.

"Выпали" в 2020 году следующие категории предпринимателей:

  • те, у кого была несовершенная экономическая модель;
  • те, кто не вписался в новую ситуацию;
  • те, кто не обеспечил финансовую подушку безопасности.

"Любые кризисы всегда приводят к тому, что наиболее слабые участники экономической активности так или иначе "выпадают". И, в принципе, это не такая уж и драма. Кризисы не зря называют своего рода "санитарами" экономики", — продолжает Борисов.

На кризис коронавируса наложилась ещё одна важная особенность: происходит смена экономической парадигмы. То есть и в мировой, и в российской экономике образуются новые сферы деятельности, связанные с шеринг-экономикой.

Шеринг-экономика (sharing economy) предполагает "совместное потребление", то есть использование товаров и услуг коллективным образом. Меняются парадигмы производства и потребления: становится выгоднее оплачивать некий временный доступ к благам, а не покупать их.

"Этот перелом тоже повлиял на то, что традиционные форматы бизнеса, не успевающие за изменением ситуации, тоже оказались подвержены этим изменениям и тоже страдают", — дополняет Борисов.

"Дело рук самих утопающих": что делать бизнесу

Власти, отмечает эксперт, стараются изменить ситуацию как на уровне регионов, так и на уровне федерации.

"В этом смысле, конечно, Москва как всегда идёт впереди всех других субъектов федерации. Москва уже подготовила пять пакетов дополнительной помощи малому и среднему бизнесу", — сообщает Борисов.

Однако и с помощью есть сложности: дело в том, что малый и средний бизнес часто отстаёт от информационного поля, не успевает ознакомиться с теми предложениями помощи, которую дают ему местные власти.

"Самому бизнесу нужно сейчас быть как никогда более активным и заинтересованным в поиске любых возможностей для собственного выживания, для поиска дополнительных средств и дополнительных способов помощи, которые ему протягивают и местные власти", — резюмирует эксперт.

Понятно, что никакая помощь никогда не будет основным способом выживания, если экономическая модель, которая практикуется тем или иным предпринимателем, не отвечает требованиям современности.

И в этом заключается одна из самых больших ошибок: люди привыкли к тому, что они много лет работают по одному алгоритму. Им становится неинтересна оценка того, как меняются вкусы и потребности потребителей, как меняется рыночная ситуация.

"Им кажется, что так может продолжаться и дальше. А оказывается, что продолжаться так не будет, если не будешь меняться сам", — подводит итоги Борисов.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
США планируют испытать над Чёрным морем противокорабельную ракету
"Сигнал им, смотрите — вы бедные": Киев раскритиковали за субсидии
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Серохвостов стал шестым в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере
Врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации
Разочарованный Топалов хотел покинуть шоу "Маска", не закончив номер
Экс-министр раскрыл правду об украинских домах престарелых
Инженер раскрыл тайну геоглифов Наски
Жасмин осадила подписчицу за хамство
Стало известно, сколько Макгрегор и Порье заработают за бой
Популярное
Новости Европы
Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев

Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.

Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Мир. Новости мира
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Мир. Новости мира
Прокурор Техаса непоколебим: Байден совершит много незаконного
Новости Украины
Украина не пустила домой самолёт с освобождёнными из плена солдатами
Руслан Веснянко Зеленскому снова угрожают майданом, на сей раз – тарифным Руслан Веснянко Анжела Якубовская Робер Оссейн: "Самое главное, что в России нет хаоса" Анжела Якубовская Любовь Степушова Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться Любовь Степушова
Комментарии
"Павловская" реформа: как СССР был нанесен тяжелейший удар
"Павловская" реформа: как СССР был нанесен тяжелейший удар
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя
За любой кипиш: в Минске протестовали против ареста Навального
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Труха американской демократии превратилась в диктатуру
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Незаконное задержание: как получить компенсацию за моральный ущерб
Итоги дела рязанских скинхедов
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников