Нефть и газ подвели: переходим на зерно и золото?

Приключения доходной части российского бюджета, похоже, только начинаются. По итогам 2020 года был зафиксирован рекордно низкий объём нефтегазовых доходов: они рухнули сразу на 38%.

По данным открытой статистики ЦБ РФ, подобные уровни "выгоды" от продаж нефти и газа наблюдались последний раз в 2005 году. За 2020 год страна получила 238,9 млрд долларов, известные "потери" составили примерно 90,2 млрд долларов. При этом доходы от "чёрного золота" упали на 41%.

Не отстает от "лидеров забега" и газ: в "Газпроме", который и так показывал не особо впечатляющие результаты, по итогам года насчитали падение экспортной выручки на 40%, что стало рекордом на дистанции в 16 лет.

Решать вопрос попробовали по старинке: через зерно и золото. Отчасти компенсировать падение доходов и правда удалось: рынок зерновых радовал ростом цен, за счёт чего российские поставки ушли в 138 стран мира и выросли на 20%.

Золото также порадовало: в Центробанке перестали его скупать "под резервирование", а власти тем временем разрешили через ряд документов более активный вывоз драгметалла из страны. В какой-то момент рост объёмов вывозимого золота стал девятикратным: только за второй квартал вывезли, например, 87 тонн против 10 за тот же период 2019 года.

Получится ли "латать бюджет" через продажи золота, зерна и прочего, замещая постепенно "нефтегаз", покажет только время. Но уже сейчас очевидно: для надеющихся на "бесконечные нефтедоллары" людей прозвенел даже не второй, а третий звонок.