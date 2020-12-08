Загадочные манёвры: "Академик Черский" опять направился в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно уже приступить к работе по достройке "Северного потока-2" опять удаляется от места прокладки труб.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marinetraffic.

Как видно на интерактивной карте сервиса, "Академик Черский", который с 5 декабря стоял на якоре в точке неподалёку от недостроенного участка газопровода — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши — направляется сейчас на северо-восток, в сторону Калининграда.

Напомним, ранее Германия анонсировала, что прокладывать трубы для "СП-2" в её территориальных водах будет якорный трубоукладчик "Фортуна".

Уточнялось, что судно с 5 по 31 декабря будет осуществлять "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд.