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Трубоукладчик "Академик Черский" ушёл из германского порта

Экономика

Трубоукладчик "Академик Черский" — судно, которое должно достраивать "Северный поток-2", после месяца стоянки в немецком порту Мукран вечером в четверг снялось с якоря.

Трубоукладчик "Академик Черский" ушёл из германского порта

Как следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, "Черский" взял курс на Калининград. Расчётное время прибытия в российский порт — 28 ноября.

Ещё два корабля: "снабженец" "Умка" и многоцелевой "Финвал" — которые тоже планируется задействовать в строительстве газопровода, остаются в порту Германии.

Напомним, "Академик Черский", "Умка" и "Финвал" в конце октября вышли из Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока — 2".

Причина убытия "Академика Черского" из Германии пока не объявлена.

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Автор: Ольга Лебедева
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