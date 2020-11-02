Финансисты дали прогноз по ситуации на валютном рынке РФ

Опрошенные РИА "Новости" аналитики не решились дать долгосрочный прогноз по биржевой стоимости американской и европейской валют. Нет уверенности в ответе, как долго продолжится падение рубля.

Сегодня биржевой курс евро уже подскакивал до 94,14 руб., курс доллара за долгое время превысил 80 рублей.

"По евро локальный импульс в район 95 рублей действительно допустим, но точно угадать точку перегиба никто не может. Если оценивать краткосрочные перспективы, то на фоне выборов в США евро может быть чуть слабее доллара", — рассказал представитель "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Другой эксперт полагает, что при критичной ситуации вмешается Банк России.