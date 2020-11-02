Опрошенные РИА "Новости" аналитики не решились дать долгосрочный прогноз по биржевой стоимости американской и европейской валют. Нет уверенности в ответе, как долго продолжится падение рубля.
Сегодня биржевой курс евро уже подскакивал до 94,14 руб., курс доллара за долгое время превысил 80 рублей.
"По евро локальный импульс в район 95 рублей действительно допустим, но точно угадать точку перегиба никто не может. Если оценивать краткосрочные перспективы, то на фоне выборов в США евро может быть чуть слабее доллара", — рассказал представитель "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
Другой эксперт полагает, что при критичной ситуации вмешается Банк России.
"Волнения по поводу евро оправданы. Цены на нефть падают. Евро может уйти выше 95 рублей. ЦБ вмешается, если курс уйдет выше 95-96 рублей. На последнем заседании по ставке ЦБ завил, что может увеличить валютные интервенции. Монетарные меры сейчас будут работать слабо. В конце квартала будут большие расходы бюджета, и как нейтрализовать эти горячие деньги — непонятно", — отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.