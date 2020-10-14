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Реализация проекта "Цифровой рубль" может принести неожиданный эффект

Доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков ответил на вопрос "Правды. Ру" для чего нужен России цифровой рубль и нужен ли он вообще?

Реализация проекта "Цифровой рубль" может принести неожиданный эффект

Экономист считает, декларация Центральным банком возможностей создания некой новой цифровой валюты, во-первых, излишне громкая, во-вторых, полезность подобных нововведений на самом деле под большим вопросом.

Сейчас существуют наличные и безналичные рубли. Новый цифровой рубль, видимо, будет какой-то новой цифровой валютой, аналогичной существующим. В этом случае появится какой-то новый рубль с другим курсом, поскольку практически все существующие цифровые валюты возникали как некая пирамида и дальше начинали работать.

"С моей точки зрения, Центральный банк не будет выпускать цифровой рубль как некую финансовую пирамиду, потому что уже инвесторам и экономическим игрокам понятно, что цифровые валюты, их реальный удел — пирамида", — заявил Чирков.

Идея цифрового рубля настолько малоэффективна, что вряд ли она будет реализована, полагает экономист. Основное отличие возможного крипторубля или цифрового рубля от того безналичного, который сейчас существует, это, видимо, распределенная система хранения данных так, чтобы пользователи были уверены в том, что их крипторубль или цифровой рубль им принадлежит, и эта информация хранится по всему миру на огромном числе компьютеров.

"Дело в том, что с рублём этих проблем нет. Мы и так, имея счет в банке, уверены, что банк ответственно к этому относится, и этот рубль, который у нас на счету в банке реально существует, за этим следят и надзорные органы в виде Центрального банка и сами банки. Вот эта излишняя функция контроля не нужна. Если создавать цифровой рубль как элемент спекуляции, я не думаю, что Центральный банк будет создавать как некую финансовую пирамиду, потому что это на самом деле подорвет имидж российского рубля, в конце концов, и не имеет смысла", — считает доцент Чирков.

Он увидел и положительную строну в реализации проекта.

"Сама система интересна и может быть применена в других местах для хранения каких-то данных, для обмена информацией. Просто это необязательно финансовый сектор. И в этом смысле, если какой-то отдел в Центральном банке будет заниматься подобными проблемами, может быть, и неплохо. Все эти разработки могут найти применение в самых неожиданных вариантах в будущем", — рассказал "Правде. Ру" Максим Чирков.

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