Жители четырех регионов России смогут бесплатно подключить газ

Минэнерго определило четыре пилотных региона страны, в которых будет опробована новая схема газификации населения.

"Министерство энергетики Российской Федерации разработает новую схему газификации, при которой смогут бесплатно подключить газ физические лица в Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской области. Эти регионы могут стать первыми в России, где население будет иметь возможность бесплатно провести газ", — сообщили в Минэнерго.

Министерство предлагает сделать бесплатной проводку газопроводов до границы участка частного дама.