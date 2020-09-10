Жители четырех регионов России смогут бесплатно подключить газ

Минэнерго определило четыре пилотных региона страны, в которых будет опробована новая схема газификации населения.
"Министерство энергетики Российской Федерации разработает новую схему газификации, при которой смогут бесплатно подключить газ физические лица в Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской области. Эти регионы могут стать первыми в России, где население будет иметь возможность бесплатно провести газ", — сообщили в Минэнерго.
Министерство предлагает сделать бесплатной проводку газопроводов до границы участка частного дама.
"Что касается плиты или котлового оборудования, то этот выбор должен будет делать уже потребитель. Минэнерго намерено снизить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней до 120-130 дней за счёт создания в каждом из регионов единого оператора, ответственного за процедуру. Этим оператором может стать "Газпром", в настоящий момент власти ищут источник средств для ускорения газификации" — пояснил замминистра энергетики Павел Сорокин.
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