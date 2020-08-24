В России более 17,5 тысячи несовершеннолетних предпринимателей

В России свыше 17,5 тысячи человек в возрасте 14-18 лет занимаются предпринимательством. Среди них тысяча молодых людей, которым только 14-15 лет.

"Всего 17 564 человека на 1 августа несовершеннолетних платят налоги, из них более тысячи человек — в возрасте 14-15 лет, согласно данным налоговой службы. И это несмотря на сложности, которые есть, не до конца отработанные алгоритмы, полное отсутствие помощи при регистрации", — рассказала корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова на онлайн-обсуждении на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и Фондом Росконгресс.

Директор агентства считает, что юных предпринимателей было бы гораздо больше, если бы была проще процедура регистрации.