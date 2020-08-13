Госдолг России вновь превысил резервы правительства, потому что страна существенно нарастила расходы при значительном падении поступлений в бюджет. Эксперт назвал эту ситуацию "чистым долгом".

"Россия вновь стала чистым должником — на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 трлн рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 трлн. Ситуация обусловлена несколькими факторами. Первый из них — рост госрасходов на фоне пандемии, связанных с необходимостью введения антикризисных мер и мер поддержки пострадавших отраслей и граждан.

Влияние оказали дефицит бюджета, в частности, за счет роста дефицитов в регионах, а также необходимость финансировать сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ ", — рассказал управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.