Банкиры обратились в нижнюю палату российского парламента с просьбой устранить правовой пробел относительно кредитных каникул.
"АРБ направила обращение председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые позволили бы устранить правовой пробел в регулировании вопроса о представлении в регистрирующий орган телефонных данных о предоставлении им кредитных каникул", — говорится в сообщении Ассоциации российских банков (АРБ).
Ранее Ассоциация обратилась в Росреестр с просьбой обратить внимание, что обращения по телефону заёмщиков о предоставлении кредитных каникул не отражены в нормативных документах.
"Банкам приходится требовать у заёмщика представления оригинала требования о кредитных каникулах на бумажном носителе с подписью заёмщика либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Это доставляет существенные неудобства, прежде всего, заёмщику", — пояснили в АРБ.
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