Банкиры нашли правовой пробел в кредитных каникулах

Банкиры обратились в нижнюю палату российского парламента с просьбой устранить правовой пробел относительно кредитных каникул.

"АРБ направила обращение председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые позволили бы устранить правовой пробел в регулировании вопроса о представлении в регистрирующий орган телефонных данных о предоставлении им кредитных каникул", — говорится в сообщении Ассоциации российских банков (АРБ).

Ранее Ассоциация обратилась в Росреестр с просьбой обратить внимание, что обращения по телефону заёмщиков о предоставлении кредитных каникул не отражены в нормативных документах.