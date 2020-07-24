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Центробанк снова снизил ключевую ставку

Экономика » Финансы » Банки

Ключевая вставка в России еще раз установила рекорд. Центробанк вновь принял решение о ее снижении.

На этот раз ставку снизили на 0,25 процентных пункта. Теперь она достигла 4,25%.

"Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — сообщается в пресс-релизе Центробанка.

В регуляторе отметили, что дальнейшее снижение тоже возможно. Это будет зависеть от ожидаемой и реальной динамики инфляции.

По мнению экспертов, на решение повлияло отсутствие покупательского спроса и медленный темп восстановления экономики.

О возможности снижения ключевой ставки ранее говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В середине июля она отметила, что "сохраняется пространство для дальнейшего снижения".

До этого ключевую ставку в России снижали 19 июня. Тогда она уменьшилась сразу на один процентный пункт и составила 4,5% годовых.

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