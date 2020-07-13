Ключевую ставку в России могут снизить еще

Ключевую ставку в России могут снизить вновь. Такие возможности у Центобанка есть.

Такое заявление сделала глава регулятора.

"Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения (ключевой ставки. — прим. ред.)", — заявили Эльвира Набиуллина

Напомним, что в очередной раз ключевую ставку в России снизили 19 июня. Ее снизили сразу на один процентный пункт до 4,5% годовых. По мнению экспертов, новое решение регулятора поможет быстрее восстановить экономику России.

Также Набиуллина подчеркнула, что деноминации в России не будет. Не планируется никаких денежных реформ, так как в стране все в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению главы Центробанка, ВВП России вернется к докризисному уровню в первой половине 2022 года. При этом Набиуллина отметила, что уже сейчас видны признаки восстановления экономики: к работе возвращаются предприятия и бизнес по всей стране, они начинают работать и наращивать доход.