ТПП России просит установить заградительные пошлины на китайские маски

Торгово-промышленная палата России обратилась к Минфину с предложением ввести заградительные пошлины для респираторов, масок и одноразовой одежды, произведенных в Китае.

Таким образом ТПП предлагает поддержать российских производителей данных товаров. Свою инициативу специалисты хотят внедрить в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год в части развития отдельных отраслей экономики, а также развития импортозамещения.

"Низкокачественные дешевые средства индивидуальной защиты из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке", — считают в торгово-промышленной палате.

По мнению ТПП, поддержав российских производителей, власти поспособствуют повышению качества данных товаров, а также сокращению нехватки средств защиты, что очень важно для населения. Что касается бизнеса, то он получит стабильный сбыт товаров, а государство — увеличит количество рабочих мест, поступление налогов, страховых и пенсионных взносов.

А еще специалисты из торгово-промышленной палаты предлагают освободить от НДС российские сырье, материалы и комплектующие, используемые в производстве медицинских изделий.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что маски в московском метро стали дешевле.