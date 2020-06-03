Защитные маски в метро стали доступнее по цене

Защитные маски для пассажиров московского метро стали доступнее. Цены на них снизили на 30%. Если раньше средство индивидуальной защиты стоило по 30 рублей за штуку, теперь его можно приобрести за 20 рублей.

"С сегодняшнего дня во всех кассах и торговых павильонах метро маски стоят 20 рублей. А с 4 июня такая цена будет установлена и в вендинговых автоматах метро, на МЦД и ж/д станциях", — сообщает департамент транспорта Москвы.

Напомним, что в Москве действует строгий масочный режим. Надевать маску нужно при выходе из дома. В общественном транспорте и магазинах их ношение строго обязательно. В столице продлен режим самоизоляции. Оставаться дома местным жителям рекомендуют до 14 июня.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что заниматься спортом в масках нельзя. По мнению пульмонолога Ольги Богуш, это опасно для здоровья. Она также отметила, что неправильное ношение масок — на подбородке, с незакрытым носом — приведет к накоплению других инфекций, в итоге можно получить грибковое поражение дыхательных путей или обострение бронхиальной астмы.