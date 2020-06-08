Центробанк РФ прогнозирует в июне инфляцию в 0,2%

Центробанк озвучил прогноз по инфляции в июне 2020 года — регулятор предполагает, что она в месячном выражении составит всего 0,2-0,4%, а в годовом — не больше 3,4%.

Эксперты главного банка страны считают, что давление инфляции в российской экономике ослабевает. Виной всему — ослабление национальной валюты в марте, а также усиление конкуренции, обусловленное резким падением спроса в условиях коронавируса.

"Темп роста потребительских цен вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%. Рост цен в июне ожидается на 0,2-0,4% м/м", — подчеркивает Центральный Банк.

Добавим, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина тоже прогнозировала, что инфляция в России летом будет ниже, чем все ожидают. Люди считают, что из-за тех трудностей, которые недавно обрушились на национальную экономику, цены в магазинах должны значительно повыситься.