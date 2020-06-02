В 2020 году доходы россиян снизятся на 5,2%

В 2020 году реальные доходы россиян упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

Такое падение доходов зафиксировано впервые с 1998 года. Стоит отметить, что прогнозируемые сейчас показатели в 3 раза ниже тех, что были в конце 90-х. Тогда доходы россиян снизились сразу на 16%.

Напомним, что ранее Минэкономиразвития прогнозировал цифру в 3,8%, прогнозы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН оказались более печальными.

Эксперты утверждают, что падение доходов — временное явление, и ближайшее время они начнут расти.

По мнению специалистов, это объясняется эффектом низкой базы и мерах поддержки со стороны государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у "ЕР" есть более 300 предложений по восстановлению экономики. В первую очередь "единороссовцы" планируют продумать, как восстановить доходы населения.